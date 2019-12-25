نقابة الفنانين: تعرضنا للتهديد والتصفية ولن نتراجع عن موقفنا الداعم للتظاهرات

اكدت نقابة الفنانين العراقيين، الاربعاء، ان العديد من الفنانين تعرضوا إلى الإصابة والتهديد والوعيد بالتصفية والاختطاف والقتل بسبب مواقفهم المشرفة مع التظاهرات، فيما اشارت الى ان ذلك دفعنا للاصرار وتضاعفت أعداد الفنانين داخل وخارج العراق في ساحات التظاهر.

وقالت النقابة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "شريحة كبيرة من الفنانين العراقيين تعرضوا إلى الإصابة والتهديد والوعيد بالتصفية والاختطاف والقتل"، مبينة "اننا لا نكشف ذلك سرا اذا قلنا ان التهديدات المباشرة وغير المباشرة قد وصلتنا ولم نكترث ولم نتراجع بل زادت همتنا واصرارنا وتضاعفت أعداد الفنانين العراقيين داخل وخارج العراق في الساحات وزادت وتنوعت مبادراتهم مسرحاً واناشيداً وافلاماً ولوحات وصارت ساحة التحرير مكانا نحتفي فيه بكل جائزة ينالها فنان عراقي في اي محفل عربي أو دولي".

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واضافت ان "الجبناء واذنابهم الخفافيش امتدت رصاصاتهم الغادرة يوم أمس لتحاول إسكات صوت عراقي شارك في ساحة التحرير منذ أيامها الأولى لكن عناية الله كانت معنا كما هي دوماً مع الحق ومع الصادقين والمضحين"، مشيرة الى "اننا اخترنا البقاء والصمود مع أبناء شعبنا في ساحة التحرير، واخترنا بوعي كامل أن نقف مع العراق الذي نحب وننتمي، واخترنا الثبات على الحق والتضحية من أجل الحرية والعدالة وغد عراقي أجمل".

واكدت ان "الفنان العراقي تشرف أن يكون المعبّر والمضحي في هذه الثورة المباركة"، لافتة الى "اننا لن نناشد المنظمات الحقوقية الدولية، ولن نطلب من السلطات أن تحمينا، وسنقول فقط أن السلطات جميعها التي عجزت عن كشف ومحاسبة القتلة والمجرمين الذين تلطخت أيديهم بقتل أكثر من خمسمائة شهيد عراقي وجرح أكثر من عشرين ألف قمر عراقي لن تستطيع أن تصمد أمام ثورة العراقيين".