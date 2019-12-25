شرطة البصرة: لا صحة لوجود حالة انذار ج بالمحافظة

نفت قيادة شرطة البصرة، الاربعاء، الانباء التي تحدثت عن دخول القوات الامنية بالمحافظة حالة الانذار "ج".

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض وسائل الإعلام نشرت خبرا تضمن ان القوات الأمنية في محافظة البصرة دخلت حالة الانذار القصوى (ج)".

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واضافت ان "هذا الخبر عار عن الصحة"، داعية "الإعلاميين الى اعتماد الاخبار من المصادر الرسمية".

يذكر ان وسائل اعلامية نشرت قبل قليل خبرا تضمن ان القوات الامنية في محافظة البصرة دخلت حالة الانذار القصوى (ج).