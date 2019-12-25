متظاهرون يقطعون طرقا في الديوانية 'صور'

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن عددا من المتظاهرين قطعوا طرقا في الديوانية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين قطعوا قبل قليل شارع الجامعة والطريق المؤدي الى محافظة النجف بواسطة الاطارات المحروقة". Advertisements واضاف المصدر ان "ذلك ادى الى توقف حركة السير".

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