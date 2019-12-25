الخسائر التي سببتها اعمال الشغب في شارع السناتر بكربلاء اليوم 'صور'

ادت اعمال الشغب في شارع السناتر بكربلاء اليوم الى تضرر واجهات عدد من المحال التجارية. وتمكنت القوات الامنية من تطويق المكان وفرض الامن فيه، فيما تم اخماد النيران التي اندلعت بكرفانات مصرف الـTBI. Advertisements

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