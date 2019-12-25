صراع شيعي شيعي لانتزاع حق ترشيح رئيس للحكومة









اسماء السيد - "الخليج 365": مع انتهاء الفترة الدستورية لترشيح رئيس للحكومة العراقية الجديدة فقد تفجّر نزاع بين الكتلتين الشيعيتين الأكبر في البرلمان العراقي، ودخلت على خطها رئاسة البرلمان حول تسمية الكتلة الأكبر، التي يحق لها هذا الترشيح وسط تباين في تصريحات هذه الأطراف وصمت للرئاسة العراقية.

وقد ابلغت رئاسة البرلمان الرئاسة العراقية اليوم ان تحالف البناء هو الكتلة البرلمانية الاكبر، ما يعني انها صاحبة الحق في ترشيح رئيس الحكومة الجديدة. وقال مصدر عراقي ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد سلم اليوم الرئيس برهم صالح خطابا يفيد بأن الكتلة البرلمانية الاكبر هي البناء، وهو ما يعني انها صاحبة الحق في ترشيح رئيس للحكومة الجديدة.

واوضح ان اعتبار البناء الكتلة الاكبر قد استند إلى خطاب صادر من مجلس التواب في 16 سبتمبر عام 2018 لدى تشكيل الحكومة المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي، والذي تم بتوافق بين تحالف البناء وتحالف "سائرون"، الذي يؤكد انه الكتلة الاكبر بحصوله على 54 مقعدا في البرلمان، وحصول البناء على 51 مقعدا، قبل انصمام تحالفي القوى العراقية والمحور اليه. واثر ذلك نفى مصدر برلماني تسليم خطاب بهذا الخصوص الى الرئيس صالح.

وكان الرئيس برهم صالح قد بعث بخطابين الى رئاسة مجلس النواب في 22 من الشهر الحالي بشأن تحديد الكتلة الأكبر وهو الثاني خلال اسبوعين.

يضم تحالف البناء قادة شيعة هم: هادي العامري زعيم ائتلاف الفتح ونوري المالكي رئيس ائتلاف دولة دولة القانون وفالح الفياض رئيس حركة العطاء.. وقوتين سنيتين هما: محمد الحلبوسي رئيس تحالف القوى العراقية وخميس الخنجر رئيس المحور الوطني.

متظاهرون عراقيون يعلنون إضرابًًا عن الطعام حتى تشريع قانون جديد للانتخابات

وكانت ثلاث شخصيات من كتلة البناء توجهت الى الرئيس برهم صالح الأربعاء الماضي وسلمته طلبا يحمل ترشيح السهيل لرئاسة الحكومة، لكنه رفض ذلك بسبب حزبية السهيل، التابع لحزب الدعوة بقيادة نوري المالكي، ولرفض الحراك الشعبي له، مهددا بالاستقالة في حال فرض مرشح عليه لا يحظى بتأييد شعبي.

.. وتحالف الصدر يسلم الرئيس خطابا يعتبر انه الكتلة الاكبر

من جهته، سلم تحالف سائرون المدعوم من الصدر اليوم خطابا رسميا الى الرئيس برهم صالح يؤكد فيه انه الكتلة الأكبر.

وخلال اجتماع مع الرئيس صالح الثلاثاء فقد سلم القيادي في سائرون النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ورئيس كتلة سائرون نبيل الطرفي ، الرئيس العراقي خطابا ينص على ان كتلة سائرون هي الأكبر.

Advertisements

كان هذا التحالف قد تنازل في الثالث من الشهر الحالي الى المتظاهرين المحتجين عن حقه بترشيح رئيس للحكومة باعتبار ان الشعب هو مصدر السلطات كما قال.

لا يعرف بعد في ما اذا كان الصدر سيعترض على اعتبار البناء هو الاكبر حيث انه موجود في ايران حاليًا، وسط تقارير تفيد انه محتجز هناك ويخضع لاملاءات إيرانية.

قوبل ترشيح السهيل بمعارضة واسعة من قبل المتظاهرين وقوى سياسية بارزة بينها تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وقوى سنية بينها جبهة الانقاذ والتنمية بقيادة نائب الرئيس العراقي سابقا أسامة النجيفي.

السيستاني.. رفض أي رئيس وزراء انخرط في السلطة سابقا

بالترافق مع هذه التطورات، فقد اعادت العتبة الحسينية في كربلاء نشر نص بيان كان قد صدر من مكتب المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني في العاشر من سبتمبر عام 2018 حول اختيار رئيس الوزراء، وهو يؤكد رفض المرجعية تولي "من كان في السلطة في السنوات السابقة لموقع رئاسة الوزراء".

متظاهر عراقي يرفع شعارًا ضد الطبقة السياسية

واشار الى ان المرجعية لا تؤيد رئيس الوزراء المقبل اذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة في السنوات الماضية بلا فرق بين الحزبيين منهم والمستقلين، لانّ معظم الشعب لم يعد لديه أمل في أي من هؤلاء في تحقيق ما يصبو اليه من تحسين الاوضاع ومكافحة الفساد".

واشار الى انه اذا تمّ اختيار وجه جديد يعرف بالكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم، فيمكن التواصل معه وتقديم النصح له في ما يتعلق بمصالح البلد وإلا استمرت المرجعية على نهجها في مقاطعة المسؤولين الحكوميين.

ومن المنتظر ان يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة في محاولة لحل الخلافات بين الكتل السياسية حول الفقرتين 15 و16 من القانون الجديد الذي يتضمن 50 فقرة، في وقت يصر المحتجون على تشريع قانون جديد عادل ومنصف يقود الى برلمان قادر على الاصلاح السياسي الذي يطالبون به.

الخلاف حول الفقرة 15 من القانون، والتي تحدد طبيعة النظام الانتخابي، يدور حول ما اذا سيكون بنظام الترشح الفردي أو بنظام القائمة وحول الفقرة 16 المتعلقة بالدوائر الانتخابية في ما اذا تكون متعددة او واحدة، حيث يعتبر خبراء قانونيون ان كل الفقرات التي ذكرت في قانون الانتخابات ليست لها قيمة وجميعها إدارية ماعدا الفقرتين 15 و16 اللتين يؤكدون انهما تشكلان جوهر القانون.