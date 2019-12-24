افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن ناشطا توفي متأثرا بجراح تعرض لها بتفجير سابق في الديوانية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الناشط ثائر الطيب توفي قبل قليل متاثرا بجراحه اثر تعرضه لتفجير سابق بعبوة ناسفة في الديوانية". واضاف ان "الطيب توفي في مستشفى الديوانية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ناشط متأثرا بجراح تعرض لها بتفجير سابق في الديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.