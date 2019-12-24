افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن جنديا اصيب بنيران قناص غرب بعقوبة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "جنديا تعرض الى نيران قناص في سيطرة امنية بمنطقة المرادية جنوب غرب مدينة بعقوبة، ما ادى الى اصابته بجروح".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما نفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن المهاجم".
كانت هذه تفاصيل خبر اصابة جندي بنيران قناص غرب بعقوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.