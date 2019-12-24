الاعلام الامني يعلن مقتل واصابة خمسة منتسبين بتفجير في صلاح الدين

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن مقتل واصابة خمسة منتسبين بتفجير في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عملا ارهابيا وقع بانفجار عبوة ناسفة على أحدى الدوريات في طريق قرية الصلاحية ضمن قاطع لواء المشاة الخميسن فرقة المشاة الرابعة عشر في قيادة عمليات صلاح الدين".

واضافت ان "ذلك ادى الى استشهاد مقاتلين إثنين وجرح ثلاثة آخرين وهم ضابط ومقاتلين اثنين".