نواب يحتفلون داخل البرلمان بعد إقرار قانون ‏الانتخابات ‏'فيديو'

احتفل نواب من كتل مختلفة داخل قاعة مجلس النواب بعد التصويت على قانون الانتخابات الذي اعتمد الدوائر المتعددة .
واظهرمقطع فيديو مسجل بهاتف احد النواب وتناوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نوابا من كتل مختلفة وهم يشيرون الى أن اقرار القانون هو انتصار لارداة الاصلاح ضد ارادة الفساد، ومن ثم رفعوا شعارات "نعم للعراق ، نعم للإصلاح".
ويشمل القانون 50 مادة، تم التصويت عليها بشكل فردي مع مراعاة التسلسل، والغاء بعض الفقرات اثناء التصويت .
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