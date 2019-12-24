نواب يحتفلون داخل البرلمان بعد إقرار قانون ‏الانتخابات ‏'فيديو'

واظهرمقطع فيديو مسجل بهاتف احد النواب وتناوله ناشطون على مواقع التواصل ‏الاجتماعي نوابا من كتل مختلفة وهم يشيرون الى أن ‏اقرار القانون هو انتصار لارداة الاصلاح ضد ارادة ‏الفساد، ومن ثم رفعوا شعارات "نعم للعراق ، نعم ‏للإصلاح". ‏

وصوت مجلس النواب في جلسته الـ24 من الفصل ‏التشريعي الأول، التي عقدت اليوم الثلاثاء 24 كانون ‏الاول على قانون انتخابات مجلس النواب باعتماد الدوائر ‏المتعددة. ‏

ويشمل القانون 50 مادة، تم التصويت عليها بشكل فردي ‏مع مراعاة التسلسل، والغاء بعض الفقرات اثناء ‏التصويت‎ .‎

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