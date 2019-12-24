الفتلاوي: منع مزدوجي الجنسية من تسلم اي منصب أول خطوة حقيقية للإصلاح

اعتبرت رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي، الثلاثاء، أن منع مزدوجي الجنسية من تسلم اي منصب أول خطوة حقيقية للإصلاح.

وقالت الفتلاوي في تغريدة لها تابعتها الخليج 365، "تعليقاً على تصريح الحلبوسي بمنع مزدوجي الجنسية من تبوأ مناصب عليا، هذه أول خطوة حقيقية للإصلاح لأنها تطبيق لشرط دستوري وقد طالبتُ بها منذ سنوات ومازلت اعتقد ان المسؤول يجب ان يكون عراقي فقط ويعيش هو وعائلته في العراق".

Advertisements

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اكد، اليوم الثلاثاء، أنه لن يشغل منصب رئاسة الحكومة أو أي مسؤول في الدولة شخص يحمل أكثر من جنسية.

وصوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون انتخابات البرلمان.