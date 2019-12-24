سائرون: اقرار قانون الانتخابات سوف يفسح المجال امام المستقلين والنخب والكفاءات

أكد تحالف سائرون، اليوم الثلاثاء، قانون الانتخابات الجديد سيفسح المجال للكفاءات والنخب بالدخول إلى ميدان التنافس الانتخابي بصورة واسعة، مشيرا إلى أن القانون تم اقراره رغم العراقيل.
وأضاف الطرفي، أن "ارادة القوى الوطنية كانت اقوى من كل الظروف التي احاطت بعملية اقرار القانون"، مبيناً "اننا في تحالف سائرون أعلنا منذ البداية موقفنا الرسمي المرتكز على ضرورة اقرار قانون انتخابي يتماشى من توجيهات المرجعية ومطالب المتظاهرين".
وأكد أن "اقرار القانون سوف يفسح المجال امام المستقلين والنخب والكفاءات والوطنية ان تدخل ميدان التنافس الانتخابي بصورة واسعة، وهذا الأمر ستكون له نتائج ايجابية على الواقع السياسي والاجتماعي ويساهم في استقرار العراق وهذا هو الهدف الاسمى والاهم".
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