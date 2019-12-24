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سائرون: اقرار قانون الانتخابات سوف يفسح المجال امام المستقلين والنخب والكفاءات

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أكد تحالف سائرون، اليوم الثلاثاء، قانون الانتخابات الجديد سيفسح المجال للكفاءات والنخب بالدخول إلى ميدان التنافس الانتخابي بصورة واسعة، مشيرا إلى أن القانون تم اقراره رغم العراقيل.
وقال رئيس كتلة تحالف سائرون نبيل الطرفي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب الكتلة وحضرته الخليج 365، إن "الشعب العراقي والمرجعية اكدوا على تشريع قانون انتخابي يلبي الطموح، ويكون نقطة انطلاق للإصلاح والتغيير الحقيقي، وهو من متطلبات المرحلة الحالية، فقد تم التصويت على قانون الانتخابات رغم الصعوبات والعراقيل والاختلاف السياسي الذي رافق عملية استكمال هذا القانون".

وأضاف الطرفي، أن "ارادة القوى الوطنية كانت اقوى من كل الظروف التي احاطت بعملية اقرار القانون"، مبيناً "اننا في تحالف سائرون أعلنا منذ البداية موقفنا الرسمي المرتكز على ضرورة اقرار قانون انتخابي يتماشى من توجيهات المرجعية ومطالب المتظاهرين".

وأكد أن "اقرار القانون سوف يفسح المجال امام المستقلين والنخب والكفاءات والوطنية ان تدخل ميدان التنافس الانتخابي بصورة واسعة، وهذا الأمر ستكون له نتائج ايجابية على الواقع السياسي والاجتماعي ويساهم في استقرار العراق وهذا هو الهدف الاسمى والاهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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