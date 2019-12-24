الكتل الكردية: اعتماد الفائز الاعلى بالاصوات هو لحصد الاحزاب المتسلطة لمقاعد المجلس

وقالت رئيس كتلة الاتحاد الوطني جوان احسان في مؤتمر صحفي مشترك حضرته الخليج 365، إن "ماحصل في جلسة اليوم، من تمرير القانون وانتزاعه غصبا دون توافق ودراسة واستماع للشارع المطالب بالاصلاح وتشريع قانون لايعيد انتاج النظام نفسه ولايسمح بتغول الاحزاب المتسلطة ولايشوه النظام السياسي، ويسمح باجراء انتخابات مبكرة".واضافت ان "إصرار المشرعين على تجاوز النص الاصلي الذي كان مدرجا لتطوير الدوائر لتكون على مستوى الاقضية هو ارادة واضحة لعدم اجراء انتخابات مبكرة لما في ذلك من تعقيدات فنية ومشاكل تتعلق بهوية عشرات الاقضية على مستوى العراق، وكذلك الاصرار على اعتماد العد والفرز الالكتروني والاعتماد على البطاقة الالكترونية دون البايومتري اشارة واضحة للتلاعب والتزوير لارادة الناخبين".

وأكدت أن "اعتماد الفائز الاعلى بالاصوات هو لحصد الاحزاب المتسلطة لمقاعد المجلس وحرق الغالبية العظمى لاصوات الناخبين واعادة العراق الى انتماءات قبلية ومناطقية وقطع الطريق امام الكفاءات والمستقلين".



وبينت رئيس كتلة الاتحاد الوطني، ان "تجاهل ارادة الاكراد والشارع الشعبي المطالب بالاصلاح واراء الخبراء والنخبة المختصين هو دفع حقيقي لهذا الشارع نحو مزيد من التمزق والاستبداد بالرأي لاخراج قوانين غير رصينة"، محملة الأطراف التي حرصت على هذا التشويه لأصل القانون "المسؤولية ونطالبهم بتصحيح تلك الاخطاء قبل التصويت على مجمل القانون".

وأشارت إلى أن "الاكراد مع اقرار قانون انتخابي يسهل اجراء الانتخابات بما يحقق التمثيل الحقيقي للناخبين ويمنع استبداد الاحزاب التي تريد فوز مرشحيها بكل الدوائر من خلال اعلى الفائزين".