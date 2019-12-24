تنشر الخليج 365، نص قانون انتخابات مجلس النواب الذي صوّت عليه البرلمان في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء. وتم التصويت على القانون وسط مقاطعة لجلسة البرلمان من قبل القوى الكردية. وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، فيما أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال الجلسة، أنه لن يشغل منصب رئاسة الحكومة أو أي مسؤول في الدولة شخص يحمل أكثر من جنسية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 تنشر نص قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.