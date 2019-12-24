محافظة بغداد: عطلة الغد تشمل مديريات التربية الست

وذكرت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "عطلة يوم غد تشمل محافظة بغداد والدوائر التابعة لها، ومديريات التربية الست (الكرخ الاولى والثانية والثالثة، والرصافة الاولى والثانية والثالثة) وجميع المدارس التابعة لهذه المديريات".وأضافت أن "المشمولين أيضاً دائرتي صحتي بغداد الكرخ والرصافة وجميع المستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة لهما، ومديريات الشباب والرياضة (الكرخ والرصافة ومدينة الصدر)، فضلاً عن مديرية زراعة بغداد، بالإضافة إلى مديريات (بلديات محافظة بغداد، وماء محافظة بغداد، ومجاري محافظة بغداد)".

وأكدت المحافظة، أن "المشمولة أيضاً مديرية العمل والشؤون الاجتماعية، فقط الدوائر المرتبطة بمحافظة بغداد".

وكان محافظ بغداد محمد العطا قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي غداً الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥ في المديريات والدوائر اعلاه.

