مصدر برلماني يكشف تفاصيل التعديل الذي سيتم على قانون التقاعد الموحد

كشف مصدر برلماني، الثلاثاء، عن تفاصيل التعديل الذي سيتم على قانون التقاعد الموحد، مؤكداً أنه سيشمل استثناء بعض التخصصات من الكفاءات النادرة كالاطباء والاستاذة الجامعيين والخبراء من شرط العمر.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "التعديل على قانون التقاعد كان لاستثناء بعض التخصصات من الكفاءات النادرة كالاطباء والاستاذة الجامعيين والخبراء من شرط العمر في الاحالة للتقاعد على اعتبار ان تلك الكفاءات بحال تفعيل قانون التقاعد بحقهم سيمثل خسارة للبلد ولا يوجد بدلاء عن تخصصاتهم او خبراتهم".

وأنهى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون التقاعد العام، فيما قرر رفع جلسته إلى الخميس.