الصدر: قانون الانتخابات سيقصي كل الاحزاب الفاسدة

وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليه الخليج 365، :"تحقق مطلب آخر من مطالب الشعب بعد ان وقفت معه المرجعية والعقلاء والأصلاء وكل وطني شريف من النواب وغيرهم".

وأضاف أن "قانون الانتخابات سيقصي كل الأحزاب الفاسدة، وننتظر بفارغ الصبر أن تكون مفوضية الانتخابات مفوضية نزيهة ومستقلة بحق.. ولن نسمح بغير ذلك"، مبيناً أن "المجرب الجدلي لا يجرب ومرشح شعب سينتصر".



وصوت مجلس النواب في جلسة البرلمان التي عقدت، اليوم الثلاثاء، على قانون انتخابات مجلس النواب، وسط مقاطعة من قبل القوى الكردية.