- 1/2
- 2/2
2019-12-24 | 16:55
2,313 مشاهدة
وقال رسن في حديث للسومرية نيوز، إن "ادارة النادي عقدت اجتماعاً معي ومع شوفيتش، من اجل مناقشة مستحقاتي المالية المتأخرة في ذمةالادارة".
واوضح أن "النادي لم يدفع 30% من مستحقاتي من الموسم الماضي وكذلك لم يدفع لي مستحقات النصف الاول من هذا الموسم"، مشيراً إلى انه "لديه في ذمتهم مبلغ 350 الف دولار".
واضاف رسن، أن "الادارة وعدتني بدفع مستحقاتي قبل يوم الجمعة المقبل لكن مستقبلي مجهول مع بيرسبوليس"، مبيناً بالقول، "اتمنى ان يفي بيرسبوليس بوعده وسادرس العروض التي تلقيتها خلال الانتقالات الشتوية المقبلة".
وانتقل رسن الى بيرسبوليس في صيف 2017، وحقق مع الفريق لقب الدوري الايراني الممتاز مرتين ووصل الى نهائي دوري أبطال آسيا مرة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بشار رسن: مصيري مجهول.. آتمنى ان يفي بيرسبوليس بوعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.