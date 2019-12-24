بشار رسن: مصيري مجهول.. آتمنى ان يفي بيرسبوليس بوعده

واجتمع رسن مع ادارة نادي بيرسبوليس، اليوم الثلاثاء رفقة زميله في الفريق رادو شوفيتش، لمناقشة مستحقاتهم المتأخرة.

وقال رسن في حديث للسومرية نيوز، إن "ادارة النادي عقدت اجتماعاً معي ومع شوفيتش، من اجل مناقشة مستحقاتي المالية المتأخرة في ذمةالادارة".



واوضح أن "النادي لم يدفع 30% من مستحقاتي من الموسم الماضي وكذلك لم يدفع لي مستحقات النصف الاول من هذا الموسم"، مشيراً إلى انه "لديه في ذمتهم مبلغ 350 الف دولار".

واضاف رسن، أن "الادارة وعدتني بدفع مستحقاتي قبل يوم الجمعة المقبل لكن مستقبلي مجهول مع بيرسبوليس"، مبيناً بالقول، "اتمنى ان يفي بيرسبوليس بوعده وسادرس العروض التي تلقيتها خلال الانتقالات الشتوية المقبلة".

وانتقل رسن الى بيرسبوليس في صيف 2017، وحقق مع الفريق لقب الدوري الايراني الممتاز مرتين ووصل الى نهائي دوري أبطال آسيا مرة واحدة.

