البرلمان ينهي القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون التقاعد ويرفع جلسته الى الخميس

أنهى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون التقاعد العام، فيما قرر رفع جلسته إلى الخميس. وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون التقاعد العام". Advertisements وأضاف المصدر، أن "البرلمان قرر رفع جلسته الـ25 إلى الخميس المقبل". وكان مجلس النواب، عقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول، برئاسة محمد الحلبوسي.

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