بيرسبوليس: مستحقات بشار رسن اكثر من 300 الف دولار.. ممتنون لصبره

ولم يتسلم رسن مسحقاته منذ الموسم الماضي، الامر الذي كاد ان يتسبب بخروجه من الفريق في الانتقالات الصيفية الماضية.

وذكر بيرسبوليس في بيان أن "بشار رسن وزميله اللاعب رادو شوفيتش، حضرا مبنى نادي برسيبوليس اليوم واجتمعوا مع المدرب كالديرون وادارة النادي".



وقال مدير الفريق انصاري فارد، "تحدثت مع اللاعبين المحترفين، اللذان لديهما الكثير ليقولوه عن الموسم الماضي وهذا الموسم وتم الاتفاق على دفع جزء من مطالبهم قريبًا وسيتم تسوية الباقي في المستقبل".

واضاف أنه "لدى بشار رسن، مستحقات مالية تقدر بأكثر من 300 الف دولار ورادوشيفيتش لديه أكثر من 120 الف دولار من برسيبوليس وقد عملا بشكل جيد مع النادي خلال الفترة الماضية".

واوضح "كان اللاعبان متعاونان للغاية مع النادي ونحن ممتنون على صبرهم، كان معظم اللاعبين في الفريق موجودين منذ الموسم الماضي، ويجب دفع القسط التالي في بداية النصف الثاني من الموسم، ونشكر جميع أعضاء الفريق الذين تفاعلوا جيدًا مع النادي حتى الآن".



وانتقل رسن الى بيرسبوليس في صيف 2017، وحقق مع الفريق لقب الدوري الايراني الممتاز مرتين ووصل الى نهائي دوري أبطال آسيا مرة واحدة.