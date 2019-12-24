نائب عن نينوى: تمرير المادة 15 بقانون الانتخابات دقت أسفين تقسيم العراق

اعتبر النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا، الثلاثاء، تمرير المادة ١٥ من قانون الانتخابات بأنها "دقت أسفين تقسيم العراق".
وأضاف أن "هناك مشاكل كبيرة بين الاقضية والدوائر المتعددة إدارياً"، لافتاً إلى أن "التصويت على المادة ١٥ ستذهب بالبلاد إلى المجهول ونحو التقسيم".
وأوضح الجربا، أن "المادة مُررت بأجواء سياسية سريعة دون إجراء مداخلات نيابية".
وصوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تمرير المادة ١٥ في قانون الانتخابات والتي تتضمن دوائر متعددة.
وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي.
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