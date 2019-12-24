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مجلس النواب يمرر المادة ١٥ التي تتضمن دوائر متعددة في قانون الانتخابات

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صوّت مجلس النواب، الثلاثاء، على تمرير المادة ١٥ في قانون الانتخابات والتي تتضمن دوائر متعددة.
وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوّت، اليوم، على المقترح السادس والذي يخص الدوائر المتعددة للمحافظة في المادة 15 بقانون الانتخابات".

وأضاف المصدر، أن "المحافظة ستكون دوائر متعددة وحسب عدد سكان المحافظة على أساس بيانات وزاره التخطيط"، مؤكداً أن "الترشيح سيكون فردياً".


وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي.
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