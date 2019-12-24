البرلمان يعقد جلسة برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول، برئاسة محمد الحلبوسي.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد مساء اليوم جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي".

وكان مجلس النواب، عقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسته الـ24 برئاسة عضو هيئة رئاسة البرلمان حسن الكعبي، صوت خلالها على قانون انتخابات مجلس النواب.