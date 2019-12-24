قائد المنتخب الاولمبي: التأهل لاولمبياد طوكيو حلم.. سنجعله حقيقة

واوقعت قرعة نهائيات آسيا تحت 23 عاماً، المنتخب الاولمبي في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات استراليا وتايلند والبحرين.

وقال كاظم في تصريح نشره الموقع الرسمي للاتحاد الاسيوي، "هدفنا كفريق واحد هو أن نكون في أفضل حالاتنا في هذه البطولة ، وننتهي في المركز الأول ونتأهل للأولمبياد".



واوضح "التصفيات للأولمبياد شيء مهم وجميل، وهو إنجاز تاريخي لبلدي، وبالنسبة لنا كلاعبين، هذا هو ما نسعى لتحقيقه".

واضاف "نتذكر جميعًا اللحظات التاريخية [للأطراف الأولمبية السابقة] لأنها أعطت ذكريات جميلة للشعب العراقي ، ونهدف إلى تكرارها".

وبين أن "هناك العديد من الأسباب وراء أدائنا الجيد على هذا المستوى، بما في ذلك الطموح الكبير للاعبين الشباب لدينا لتحقيق شيء لبلدهم وعلى المستوى الفردي".



واكمل "لدى العراق العديد من اللاعبين الممييزين وهناك الكثير من المواهب في جميع الفئات العمرية، لدينا أيضًا بعض أفضل المدربين في آسيا، مما ساعدنا في الحصول على تاريخ عظيم في هذه البطولة".

واتم حارس مرمى نفط الوسط، "بالطبع، لدينا جميعاً حلم المشاركة في المنتخب الوطني وهذا هو طموحي وآمل أن تساعدني هذه البطولة في تحقيقه".

