تكليف عبد الكريم التميمي بمنصب قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتكليف الفريق الركن عبد الكريم التميمي بمنصب قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب رسمياً. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تكليف الفريق الركن عبد الكريم التميمي بمنصب قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب رسمياً". يذكر أن منصب قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب كان يشغله الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قبل احالته الى امرة وزارة الدفاع.

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