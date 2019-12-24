مجلس النواب يرفع جلسته بعد التصويت على قانون الانتخابات

رفع مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الـ24 حتى اشعار آخر بعد التصويت على قانون الانتخابات.
وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رفع جلسة اليوم الثلاثاء الـ24 دون تحديد موعد لعقدها، عقب انهاء التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب".
وصوت مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، 24 كانون الأول، 2019، على قانون انتخابات البرلمان.
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