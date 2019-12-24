الحلبوسي: لن يشغل منصب رئاسة الحكومة أو أي مسؤول شخص يحمل أكثر من جنسية

وقال الحلبوسي خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها الخليج 365، إن "العراق للعراقيين ومن اليوم، لن يشغل منصب رئاسة الحكومة أو أي مسؤول في الدولة شخصاً يحمل أكثر من جنسية".

وأضاف: "سأتبنى مع أعضاء مجلس النواب قرار منع مزدوجي الجنسية من تسنم أي منصب".



وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي.

وصوت مجلس النواب في جلسته، اليوم الثلاثاء، على التعديل الثاني لقانون الانتخابات.