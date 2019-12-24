مجلس النواب يصوت على قانون الانتخابات

صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على قانون انتخابات البرلمان.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، "البرلمان صوت، في جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الأول، على قانون انتخابات مجلس النواب".

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وأضاف المصدر، أن "القانون يشمل 50 مادة، تم التصويت عليها بشكل فردي مع مراعاة التسلسل"، مشيرا إلى "الغاء بعض الفقرات اثناء التصويت".

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسة علنية برئاسة نائب رئيس المجلس حسن الكعبي.