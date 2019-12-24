رياضة 2019-12-24 | 15:42 5,486 مشاهدة عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، واصدر عدداً من القرارات .



واضاف "على ان لاتتحمل ميزانية الدولة أي تكاليف مع حث وزارة الشباب والرياضة على تعجيل إعداد مشروع الاندية وذكر المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "مجلس الوزراء، وافق على زيادة التخصيصات المالية لاندية الزوراء والميناء بمبلغ مليار دينار عراقي لكل منهما لعامي 2019 – 2020 من تخصيصات الشركة الرابحة التابعة لها".واضاف "على ان لاتتحمل ميزانية الدولة أي تكاليف مع حث وزارة الشباب والرياضة على تعجيل إعداد مشروع الاندية الرياضية ". يذكر ان وزارة النقل هي الراعي الرسمي للناديي الزوراء والميناء. المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق على زيادة التخصيصات المالية لناديي الزوراء والميناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.