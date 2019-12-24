الشباب والرياضة النيابية تحمل امينة بغداد مسؤولية عدم انجاز ملعب كسرة وعطش

يذكر ان اعمال البناء في الملعب بدأت منذ عام 2009 لكنها لم تنتهِ حتى اليوم.

وقال عليوي في حديث للسومرية نيوز، إنه "تابعنا مشروع الملعب منذ بداية عمليات الانشاء من خلال الحكومة المحلية المتمثلة بالمجلس المحلي ومدير الناحية".



واضاف "في الفترة الاخيرة بعد عام 2014، بعد تنحي امين بغداد السابق صابر العيساوي، توقفت الامانة عن تمويل هذا المشروع مما سبب قلقاً لدى الاهالي والرياضيين في المناطق القريبة من الملعب".

واوضح "كتبنا اكثر من كتاب حتى خولنا رياضيين من قبل اهالي المنطقة مثل الكاتبن زيد خلف ليتابع الموضوع بشكل رسمي، لكن تبريرات الامانة كانت غير منطقية وغير واقعية".

واكمل أن "المشروع بالامكان انجازه في اقرب وقت ممكن من خلال تخصيص اموال حقيقية لتنفيذه، لكن بشرط ان تكون الامانة جادة في تنفيذه".



واشار عليوي الى ان "اللوم والعتب يقع على شخص امينة بغداد ذكرى علوش، عليها ان تلتفت الى هذا المشروع وان لا تتحجج امانة بغداد بقلة الاموال المخصصة حيث بامكانها ان تطلب من رئاسة الوزراء بتخصيص الاموال اللازمة، ونحن كلجنة شباب ورياضة نيابية، جادون بهذا الامر وتحدثت مع امينة بغداد في هذا الصدد".

واكد عليوي، أن "الملعب وصل الى مراحل متقدمة وترك المشروع خطأ كبير وسيسبب خسارة كبيرة في الاموال، لذلك يتوجب على الاخوة في ادارة المشاريع بامانة بغداد ان يكملوا المشروع في اقرب وقت".

واتم عليوي، "طالبنا ان يكون مشروع ملعب كسرة وعطش على جدول اعمال امانة بغداد وان تخصص لها الاموال اللازمة لاكماله، لكن الامانة تقول ان التخصيصات المالية غير مسؤولة عن الملاعب وانما مخصصة للماء والمجاري فقط".

