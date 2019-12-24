المالكي يشدد على ضرورة الاسراع في تسمية مرشح رئاسة الحكومة

وقال المالكي في بيان صدر عقب استقباله، بمكتبه اليوم سفير كوريا الجنوبية لدى العراق جانغ كيونغ ووك، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "جرى خلال اللقاء بحث واستعراض العلاقات الثنائية بين العراق وكوريا الجنوبية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين في مختلف المجالات".واكد المالكي ان "لدى العراق رغبة في تطوير وتنمية العلاقات مع جميع دول العالم ومنها كوريا الجنوبية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد العراقي"، مشددا على ضرورة "الاسراع في تسمية مرشح لرئاسة الحكومة يمتلك القدرة على ادارة البلاد خلال المرحلة المقبلة".

من جانبه اكد السفير الكوري رغبة بلاده في زيادة الاستثمارات في العراق، خاصة انها اثبتت نجاحها في المشاريع التي تعمل بها .