نائبة عن كردستان تعزو سبب تأجيل جلسة امس الى انقطاع طرق الجنوب

عزت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، اليوم الثلاثاء، سبب تأجيل جلسة البرلمان يوم امس الى انقطاع الطرق في المحافظات الجنوبية.
ونفت الدليمي ، وجود محاولات لكسر النصاب من قبل الكتل الكردية، مشيرة الى ان هناك كتلا لاتريد ان تكون هي الواجهة وتلقي اصابع الاتهام الى الاحزاب الكردية.
وقررت رئاسة مجلس النواب، يوم امس الاثنين، تأجيل جلسة المجلس الى اليوم الثلاثاء "لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة".
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته، يوم امس الاثنين، والتي تتضمن التصويت على باقي فقرات قانون انتخابات مجلس النواب.
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