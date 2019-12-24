نائبة عن كردستان تعزو سبب تأجيل جلسة امس الى انقطاع طرق الجنوب

وقالت الدليمي، في حديث لـ الخليج 365، إن عدم اكتمال النصاب وتأجيل جلسة مجلس النواب يوم امس جاء بسبب انقطاع الطرق في المحافظات الجنوبية وعدم مجيء بعض النواب الى البرلمان.

ونفت الدليمي ، وجود محاولات لكسر النصاب من قبل الكتل الكردية، مشيرة الى ان هناك كتلا لاتريد ان تكون هي الواجهة وتلقي اصابع الاتهام الى الاحزاب الكردية.



وقررت رئاسة مجلس النواب، يوم امس الاثنين، تأجيل جلسة المجلس الى اليوم الثلاثاء "لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة".

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته، يوم امس الاثنين، والتي تتضمن التصويت على باقي فقرات قانون انتخابات مجلس النواب.

