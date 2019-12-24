اكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الثلاثاء، انه لا أثر قانونيا لاي كتاب سوى الذي تشكلت به الحكومة وحسمت فيه الكتلة الاكبر. وقال الكعبي في بيان مقتضب تابعته الخليج 365، انه "لا أثر قانوني لاي كتاب موجه الى رئيس الجمهورية سوى الكتاب الذي تشكلت به حكومة السيد عادل عبد المهدي المستقيلة". واضاف ان "هذا الكتاب حسم بموجبه الكتلة الاكبر".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكعبي: لا أثر قانوني لاي كتاب سوى الذي تشكلت به الحكومة وحسمت الكتلة الاكبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.