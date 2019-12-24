وثيقة.. نائبان يطالبان عبد المهدي بالسند القانوني لتمليك ارض السفارة الامريكية في بغداد

طالبت عضوان في مجلس النواب، عبر كتاب رسمي، رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي بالسند القانوني لتمليك الارض العراقية التي شيدت عليها السفارة الامريكية في بغداد.

وبحسب كتاب رسمي، طالب النائبان عن تحالف سائرون، جواد عبد الكاظم الموسوي، وأنعام مزيد نزيل، رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بالسند القانوني لتمليك ارض السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وجاء في كتاب، من النائبين موجه إلى رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، وحصلت "الخليج 365" على نسخة منه، سؤالا عن "السند القانوني لتمليككم الارض العراقية التي شيدت عليها السفارة الامريكية الحالية عندما كنتم وزيرا للمالة في زمن الحكومة المؤقتة برئاسة أياد علاوي؟".

وتساءلت نزيل: "هل تم التعامل بالمثل من قبل الولايات المتحدة وتمليك العراق ارضا فيها لأجل انشاء السفارة العراقية؟".

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يشار إلى أن عادل عبد المهدي، كان قد شغل عدة مناصب في الحكومات السابقة بعد عام 2003، ومنها وزير المالية في حكومة أياد علاوي عام 2004.