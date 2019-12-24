بالوثيقة.. الكعبي يرسل كتاباً إلى رئيس الجمهورية بخصوص الكتلة الأكبر أرسل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، كتاباً إلى رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن الكتلة الأكثر عدداً، مخاطباً صالح بالقول "يتعين العمل على وفق الإجراءات المرسومة في البند ثالثاً من المادة 76 من الدستور، من خلال قيامكم بتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء دون التقيد بكونه مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً أم من غيرها".

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