رئيس الجمهورية: نعمل بكل ما نستطيع نحو الإصلاح وترسيخ أمن واستقرار البلد

وقال صالح في نص التهنئة، واطلعت عليها الخليج 365، إنه "مع إطلالة عيد الميلاد المجيد نتقدم بأحر التهاني للأخوة المسيحيين العراقيين، في داخل البلد وخارجه، ولكافة المسيحيين والإنسانية جمعاء بهذه المناسبة العطرة، مناسبة ميلاد رسول المحبة والسلام السيد المسيح (عليه السلام).واضاف، نستلهم جميعاً في ذكرى الميلاد المجيد القيمَ الرفيعة التي جاء بها المسيح من أجل عالمٍ للصفاء والأخوّةِ والكرامةِ الإنسانية والإيمان والخير، مشيرا الى أنها القيمُ التي تشترك فيها الديانات السماوية، والتي عاشت البشرية، بفكرها الإنساني النيّر، من أجل بلوغها والتعايش بموجبها بسلام واطمئنان.

وتابع قائلا، هكذا عاش شعبنا بمختلف أديانه وطوائفه بمحبة وتعاون وتآزر على مدى القرون، وقدم بهذا المثال على حسن التعايش.. وهكذا نقف بإجلال وتقدير وعرفان أمام إرادة أبناء شعبنا المسيحيين وهم يقررون الامتناع عن مظاهر العيد لهذا العام إكراماً لدماء وتضحيات أبناء الشعب من الشهداء والجرحى من المتظاهرين السلميين والقوات المسلحة وتقديراً للظرف العام للبلد.



واكد صالح، أنه ظرف نأمل ونعمل بكل ما نستطيع من أجل تجاوزه نحو المزيد من الإصلاح وترسيخ أمن واستقرار البلد والنهوض به وبتقدمه بما يلبي طموحات شعبنا بمختلف أديانه وطوائفه وقومياته، ويعزز وحدتنا وتآزرنا.