البيض يعود على تركيا بالملايين.. ونصف صادراته تذهب إلى العراق

وذكرت وكالة "ترك برس" نقلاً عن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في ولاية أفيون قره حصار، حسني سرتاسر، إنه جرى توجيه صادرات البيض التركي إلى أسواق عربية أخرى عقب "التضييق" على صادرات من قبل الحكومة العراقية.وأضاف سرتاسر أن صادرات الولاية من البيض للكويت بلغت 15 مليون دولار، و3 ملايين دولار إلى سوريا، و4 ملايين دولار إلى قطر والإمارات والبحرين وعمان.

وذكر سرتاسر، أن السوق العراقية كانت أكبر سوق لمنتجي البيض في تركيا، مشيرا إلى أن الصادرات بلغت 71 مليون دولار في عام 2017، و77 مليون دولار في 2018.

ولفت إلى أن صادرات تركيا من البيض خلال العام الحالي بلغت 45 مليون دولار، منها 23 مليون دولار للسوق العراقية.



يذكر ان وزارة الزراعة العراقية قامت خلال العام الحالي بمنع استيراد 17 محصولاً زراعياً، فضلاً عن منع استيراد البيض والدجاج .