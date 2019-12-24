نائب يكشف عن مقترحات لترتيب المواد الخلافية بقانون الانتخابات

وقال خلاطي، لـ الخليج 365، إن ان هناك عدة مقترحات قدمت حول المادة ١٥ والمادة ١٦ من قانون انتخابات مجلس النواب، مشيرا الى الاتفاق على عرض جميع المقترحات للتصويت ومن تحصل على اعلى الاصوات يتم تمريرها.ولفت خلاطي، الى ان ترتيب عرض تلك المقترحات للتصويت سيتم من خلال اعتماد آلية الترتيب ابتداء من الابعد عن اصل القانون وصولا الى الاقرب، موضحا أن اي مقترح يحصل على قبول المجلس يعني ان بقية المقترحات ستسقط وهذا الامر ستعمل عليه اللجنة القانونية.

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية والتي سيتضمن جدول اعمالها التصويت على قانون الانتخابات، بعدما تاجل عقد الجلسة امس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

