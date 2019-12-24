الإعلام الأمني تصدر بيانا بشأن الخلافات العشائرية في ابي صيدا

اصدرت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، بيانا بشأن الخلافات العشائرية في ناحية ابي صيدا بمحالفظة ديالى، فيما اشارت الى عودة اكثر من 50 عائلة نازحة.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "نظرا للخلافات العشائرية وما خلفته من حوادث أمنية وبهدف تعزيز الأمن والاستقرار وفرض القانون في ابي صيدا بمحافظة ديالى، شرعت قوة مشتركة بواجب تفتيش في الناحية"، مبينة ان "ذلك أسفر عن إعادة فتح الدوائر الخدمية وهي الماء والكهرباء الصحة".

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واضافت ان "العمل جاري على تصليح الشبكة الكهربائية لاعادة التيار الكهربائي"، مشيرة الى انه "تم فتح جميع الطرق الداخلية والتي هي عبارة عن سواتر للقتال بواسطة الجهد الهندسي، كما تم ترتيب زيارة محافظ ديالى الى قسم شرطة ابي صيدا ولقاء بعض المدنيين من اطراف النزاع وبحضور قائد العمليات".

واكدت الخلية انه "جرى فتح جميع المنافذ لناحية ابي صيدا وبدء عودة العوائل النازحة وهي اكثر من ٥٠ عائلة بعد التدقيق والتفتيش، فضلا عن ضبط هاون عيار ٦٠ ملم ، ورشاشة ديمتروف عيار ١٢/٧ملم، كما عثرت القوة المنفذة للواجب على كدس من العبوات الناسفة بواسطة الجهد الهندسي للفرقة الخامسة"، لافتة الى ان "العمل مازال جاريا لمعالجته".