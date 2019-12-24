بالصور.. شجرة ميلاد من اعلام العراق في التحرير 'صور'

نصب متظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد، شجرة ميلاد مزينة باعلام العراق. وبحسب ما ذكره مراسل الخليج 365، ان شجرة ميلاد كبيرة نصبت في ساحة التحرير وسط بغداد تزامنا مع اعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية. واضاف المراسل ان الاعلام العراقية غطت الشجرة بالكامل. الصور ادناه بعدسة علي جاسم Advertisements



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