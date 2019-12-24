نشر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، اربعة اشخاص، فيما اكد ان هؤلاء ليس لديهم عمل ضمن مفاصل التيار الصدري ولا يمتون اليه باي صلة. وبحسب وثيقة نشرها الموقع الرسمي لزعيم التيار الصدري وتلقت الخليج 365، نسخة منها انه "الاسماء المرفقة ليس لديهم اي عمل ضمن مفاصل التيار الصدري ولم يكلفوا باي عمل خاص ولا يمتوا اليه باي صلة كانت".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. مكتب الصدر ينشر اسماء اربعة اشخاص ويؤكد: لاينتمون لمفاصل التيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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