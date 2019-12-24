أكملت امرأة استرالية رحلة ملحمية امتدت لمسافة 4500 كيلومتر في أنحاء أستراليا، هرباً من ضغوط الحياة اليومية، وللاستمتاع بالسلام والهدوء، حسبما جاء في تقارير إخبارية.
وأفادت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية بأنّ ستيف جيبي (27 سنة)، استغرقت سبعة أشهر ونصف الشهر في قطع جنوب القارة الأسترالية، من نهر «سنووي ريفر» في ولاية فيكتوريا بجنوب شرقي البلاد، وحتى نهر «مارغريت» جنوب مدينة بيرث في ولاية أستراليا الغربية.
ولم تقم جيبي بذلك من أجل جمع الأموال أو تحطيم أرقام قياسية أو حتى تحقيق دعاية، ولكنّها أرادت فقط الهروب من ضغوط الحياة اليومية. وقالت لشبكة «إيه بي سي»، إنّ «الجميع يرغبون في أن يكونوا في سلام، ويرغبون في هذا الهدوء. وهذا هو ما تمكنت من العثور عليه».
وكان أكبر ما يشغل بال جيبي أثناء عبورها الفضاء الشاسع في صحراء أستراليا الوسطى، هو البحث الذي لا ينتهي عن ماء من أجل جواديها، ريتشارد وتيكلز.
وقد أطلقت جيبي، مدونة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أثناء رحلتها، ما مكّنها من العثور على أشخاص على طول الطريق، دعوها إلى العشاء والاستحمام. وقد ساعدها أحد الأشخاص لعبور صحراء نولاربور، بسيارة تحمل قشاً وماءً.
وتتطلع جيبي الآن إلى قطع أنحاء أميركا الشمالية على ظهر جواد.
كانت هذه تفاصيل خبر أسترالية تقطع 4500 كيلومتر على ظهر جوادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.