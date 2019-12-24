ما الذي ينتظر برج الدلو في عام 2020؟

عنوان هذه السنة لمواليد برج الدلو هو التألق.أنت البرج الاكثر إشراقاً هذا العام، فأنت على موعدٍ مع الشهرة وستكون أعمالك تحت الاضواء،
انت على موعدٍ مع سنة جديدة ومميّزة بفضل تأثيرات الكواكب لاسيّما كوكب المشتري من برج الجدي الذي سيحيطك بالفرص الجيّدة على مختلف الأصعدة. تشجعك هذه السنة على تلبية حاجاتك والاهتمام بحياتك الشخصية.
يعتبر مواليد برج الدلو من أصحاب الحظ إذ ينعمون بالشهرة والانتشار وتلقى أفكارهم اعجاب وتقدير من حولهم. ولكن يمر مواليد برج الدلو ببعض التقلبات والاضطرابات كما يواجهون بعض المشاكل.
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