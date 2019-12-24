رئاسة البرلمان تسلم رئيس الجمهورية كتابا بشأن الكتلة الاكبر

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، ان رئاسة البرلمان سلمت رئيس الجمهورية كتابا بشأن الكتلة الاكبر. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئاسة البرلمان سلمت قبل قليل رئيس الجمهورية برهم صالح كتابا بشأن الكتلة الاكبر في مجلس النواب". Advertisements واضاف المصدر ان "جواب رئاسة البرلمان تضمن ان تحالف البناء هو الكتلة الاكبر وفقا لكتاب صادر بتاريخ 16 ايلول 2018". وقدّم رئيس الجمهورية برهم صالح، في 22 كانون الاول الحالي، طلباً إلى مجلس النواب لتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الوزراء.



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