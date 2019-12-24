أسعار النفط ترتفع بعد التزام أوبك بتخفيض الانتاج

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، في تعاملات هزيلة قبل عيد الميلاد في ظل التزام أوبك بتخفيض الانتاج.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة امس الاثنين إن أوبك وروسيا وبقية المنتجين الذين يعملون معا لكبح الإنتاج ودعم الأسعار سيواصلون تعاونهم ما دام "فعالا ويحقق نتائج".
وأضاف نوفاك، أن التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيستمر طالما تحتاجه السوق.
واتفقت أوبك وغيرها من المنتجين في تشرين الثاني على تمديد وزيادة قيود الإنتاج السارية منذ 2017. وقد يؤدي خفض الإنتاج إلى إزاحة ما يصل إلى 2.1 مليون برميل يومياً من السوق أو نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي.
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