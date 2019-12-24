بالفيديو: موقف محرج لبابا نويل

وتمكن المصور من التقاط صور طريفة لبابا نويل، وهو يسقط أرضا نتيجة سرعته الكبيرة، ما أدى إلى ردود أفعال ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فطالب المغردون، بشكل ساخر، بأن يعود بابا نويل إلى عربته وغزلانه وألّا يستخدم هذه الوسائل السريعة، حفاظا على سلامته وسلامة الهدايا التي بحوزته.



وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن الشاب كان يرتدي لباس بابا نويل، ويتجول في شوارع لندن ضمن حملة ترويجية لشركة "تراكست" لتصنيع "السكوتر" الكهربائي الحديث، ولكن بعد سقوطه عنه اعتبرت الصحف البريطانية أن هذه "أفشل حملة ترويجية لمنتج"، حيث أعطت صورة سيئة عنه بشكل واضح وسريع.