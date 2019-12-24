الأردن يحتضن إياب مواجهة الشرطة والشباب السعودي بدلاً من البحرين

وقال مصدر في الاتحاد العربي في حديث لـ الخليج 365، إن "مباراة الإياب بين الشرطة والشباب السعودي، تم الاتفاق مبدئياً على إقامتها في البحرين".

وأوضح المصدر، أن "المواجهة سيتم نقلها من البحرين إلى الأردن بطلب من نادي الشرطة"، مبيناً ان "المواجهة ستقام في الـ20 من كانون الثاني المقبل".



يذكر أن مباراة الذهاب، لعبت امس وانتهت بفوز الشباب بسداسية نظيفة.