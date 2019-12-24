الأردن يحتضن إياب مواجهة الشرطة والشباب السعودي بدلاً من البحرين

2019-12-24 | 09:53
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اقترب الأردن من احتضان مواجهة الشرطة والشباب والسعودي في إياب ربع النهائي دور الـ8 من البطولة العربية "كأس محمد السادس"، بدلاً من إقامة المباراة في البحرين.
وقال مصدر في الاتحاد العربي في حديث لـ الخليج 365، إن "مباراة الإياب بين الشرطة والشباب السعودي، تم الاتفاق مبدئياً على إقامتها في البحرين".
وأوضح المصدر، أن "المواجهة سيتم نقلها من البحرين إلى الأردن بطلب من نادي الشرطة"، مبيناً ان "المواجهة ستقام في الـ20 من كانون الثاني المقبل".
يذكر أن مباراة الذهاب، لعبت امس وانتهت بفوز الشباب بسداسية نظيفة.
وأوضح المصدر، أن "المواجهة سيتم نقلها من البحرين إلى الأردن بطلب من نادي الشرطة"، مبيناً ان "المواجهة ستقام في الـ20 من كانون الثاني المقبل".
يذكر أن مباراة الذهاب، لعبت امس وانتهت بفوز الشباب بسداسية نظيفة.
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