نائب يرجح لجوء البرلمان الى هذه الحالة اذا استمر الاعتراض على قانون الانتخابات

اكد نائب في البرلمان، الثلاثاء، ان القوى الكردية وبعض الاطراف السنية تعارض الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات وتصر على الابقاء على كل محافظة دائرة انتخابية.

وقال النائب في تصريح صحافي تابعته الخليج 365، ان "الخلاف على قانون الانتخابات انحصر على المادة 15 التي تتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية"، مشيرا إلى أن "القانون يسير باتجاه التصويت على الترشيح الفردي بنسبة 100%".

واضاف ان "القوى الكردية، وبعض الأطراف السنية كتحالف القوى العراقية، يعارضون الدوائر المتعددة ويصرون على الإبقاء على كل محافظة دائرة انتخابية".

Advertisements

واكد "وجود محاولات لإقناع المعترضين على صيغة قانون الانتخابات الجديدة، بهدف الدخول إلى قاعة البرلمان في ظل وجود اتفاق مبدئي"، مرجحا "ذهاب مجلس النواب إلى التصويت بالأغلبية على ما تبقى من فقرات القانون، في حال استمر المعارضون على مواقفهم".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية والتي سيتضمن جدول اعمالها التصويت على قانون الانتخابات، بعدما تاجل عقد الجلسة امس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.