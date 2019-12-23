مصدر برلماني: مقترحان سيتم استبعادهما من قانون الانتخابات

أفاد مصدر برلماني، الاثنين، بان مقترحين غير قابلين للتنفيذ سيتم استبعادهما من قانون الانتخابات.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "المقترحات المقدمة حول المادة 15 في قانون الانتخابات، هي ستة مقترحات من الكتل السياسية اضافة لمقترح الاصل من الحكومة بمسودة قانونها"، مبيناً أنه "سيتم عرض مقترح القانونية النيابية للتصويت".
وأضاف أن "هنالك مقترحين منها غير قابلة للتنفيذ وسيتم استبعادها، أحدهما العودة لنظام سانت ليغو والاخر العراق دائرة واحدة"، مؤكداً ان "الحوارات مستمرة بغية اختزالها بمقترحين او ثلاثة لعرضها للتصويت".
وأضاف أن "هنالك مقترحين منها غير قابلة للتنفيذ وسيتم استبعادها، أحدهما العودة لنظام سانت ليغو والاخر العراق دائرة واحدة"، مؤكداً ان "الحوارات مستمرة بغية اختزالها بمقترحين او ثلاثة لعرضها للتصويت".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية والتي تتضمن التصويت على قانون الانتخابات.
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