مصدر برلماني: تأخر وصول نواب واستمرار الحوارات وراء تأخير عقد الجلسة حتى الآن

عزا مصدر برلمالني، الاثنين، عدم عقد الجلسة المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات حتى الآن الى تأخر وصول نواب واستمرار الحوارات.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "أكثر نواب الكرد غير متواجدين في الجلسة حتى الساعة، وكان من المؤمل ان يصلوا الى مطار بغداد الساعة السابعة، وبعد ذلك يتوجهون الى البرلمان بشكل مباشر لاكمال النصاب وعقد الجلسة".
وأوضح، أن "هذا السبب هو الذي أخر عقد الجلسة حتى الساعة، اضافة لاستمرار الحوارات حول المواد الخلافية بقانون الانتخابات".
وأوضح، أن "هذا السبب هو الذي أخر عقد الجلسة حتى الساعة، اضافة لاستمرار الحوارات حول المواد الخلافية بقانون الانتخابات".
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة، اليوم الاثنين، للتصويت على باقي فقرات قانون انتخابات مجلس النواب.
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