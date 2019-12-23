طهران: لا ندعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية

أكد مستشار المرشد الاعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، الاثنين، عدم دعم بلاده أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية.
ونقلت وكالة "فارس" عن ولايتي قوله، إن "التظاهر السلمي من حق الشعب العراقي، وعلى أي حكومة تنتخب أن تلبي مطالب الشعب".
وأضاف أن "التطورات في العراق تتجه اليوم نحو تحقيق مطالب المتظاهرين"، مبيناً أن "هذا يتحقق عبر تشكيل حكومة حريصة على حل مشاكل الشعب".
وشدد ولايتي، :"نحن لا ندعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بل ندعم كل من ينتخبه البرلمان العراقي ومن حق الشعب العراقي تعيين حكومته بنفسه، لم نجر أي مباحثات مع المسؤولين العراقيين لفرض أي مرشح لرئاسة الوزراء".
وأضاف أن "التطورات في العراق تتجه اليوم نحو تحقيق مطالب المتظاهرين"، مبيناً أن "هذا يتحقق عبر تشكيل حكومة حريصة على حل مشاكل الشعب".
وشدد ولايتي، :"نحن لا ندعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بل ندعم كل من ينتخبه البرلمان العراقي ومن حق الشعب العراقي تعيين حكومته بنفسه، لم نجر أي مباحثات مع المسؤولين العراقيين لفرض أي مرشح لرئاسة الوزراء".
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